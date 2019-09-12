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Сегодня в Татарстане без осадков и до +25

04:33, 12.09.2019
Сегодня в Татарстане без осадков и до +25
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 12 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер южный, юго-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +22°С до 24°С.

Ранее в МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане.

Общество Татарстан
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