Сегодня в Татарстане без осадков и до +25

В четверг, 12 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер южный, юго-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +20°С до 25°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +22°С до 24°С.

Ранее в МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане.