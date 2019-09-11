В МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане

Ночью и утром 12 сентября в Татарстане ожидается туман, предупредили в главке МЧС по республике.

Туристам рекомендуется не забывать об исправности раций и мобильных телефонов, а также иметь при себе приборы навигации.

Также в МЧС напомнили, что туман представляет опасность на дороге.

«Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас», — напоминает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Пешеходам же рекомендуется не перебегать дорогу и пересекать ее только в установленных местах.