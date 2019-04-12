Акции Netflix подешевели после новостей о стриминговом сервисе Disney

Капитализация развлекательной компании Netflix снизилась на $8 млрд на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Disney, сообщает Bloomberg.

Сегодня акции Netflix подешевели на 5%. При этом акции Disney выросли на 9%. Предполагается, что стриминговый сервис Disney начнет свою работу в ноябре.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Netflix займется трансляцией сериала о спасении 12 школьников из футбольной команды «Лесные вепри» и их тренера, которые пробыли больше двух недель в пещере Тхам Луанг в Таиланде, сообщает ТАСС. Многосерийный фильм выйдет под брендом Netflix Original.



