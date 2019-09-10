Квартиры, в которых хочется жить
Еще совсем недавно возможность жить в городской новостройке и дышать чистым воздухом казалась несбыточной мечтой. Но компания «Унистрой» творит чудеса. Сегодня жители Казани получили уникальную возможность наслаждаться комфортом квартиры и при этом жить в экологически чистом районе.
Речь идет о квартирах в ЖК «Беседа». Комплекс состоит из двух 10-этажных домов, каждый из которых включает два корпуса. На выбор покупателя предоставлены квартиры разной планировки и площади: от однокомнатных квартир площадью не менее 33,51 м2 до трехкомнатных в 96,6 м2.
Душевные квартиры
В ЖК «Беседа» каждый найдет квартиру, как говорится, «для души». Район с зелеными насаждениями в поселке Дербышки — отличный вариант жизни как для молодых семей с маленькими детьми, так и для пенсионеров. Свежий воздух, удивительные пейзажи, гармония и уют — все это будет окружать вас каждый день.
Счастье, это когда утром мы с удовольствием едем на работу, а вечером — спешим домой. Для активных и работающих людей поездки в центр не составят сложности. Рядом проходит многополосная автодорога, по которой вы за считанные минуты будете в самом сердце Казани. Для семей, у которых нет собственного транспорта, будет удобна транспортная развязка неподалеку от дома. От остановки регулярно курсируют маршруты во все направления.
Преимущества комплекса
Но удачное месторасположение — далеко не единственное достоинство новостроек комплекса. Застройщик предлагает лучшее для будущих новоселов:
- Новейшие технологии строительства, отвечающие современным стандартам.
- Монолитный ж/б каркас и заполнение стен кирпичом — залог комфорта в любое время года. Летом в таких квартирах дышится легко, а зимой стены согревают домашним теплом.
- Уникальные форматы квартир с террасами и квартиры современной планировки с просторными кухнями.
- Одноуровневая территория двора для свободного проезда колясок или маломобильных групп населения.
- Огражденная территория, оснащенная камерами видеонаблюдения.
- Обустроенные площадки для детей различных возрастов. Для самых маленьких жителей площадки покрыты прорезиненным покрытием во избежание травм.
- Зоны отдыха для взрослых.
- Парковки для жителей и гостей.
- Развитая социальная инфраструктура.
И на этом комфорт не заканчивается! Подробную информацию о новом проекте вы можете получить в офисах продаж или на сайте https://unistroyrf.ru/.
Хотите жить в городе и при этом избежать городской суеты? Звоните прямо сейчас, менеджеры помогут подобрать оптимальную программу покупки квартиры с учетом ваших пожеланий и возможностей. Спешите быть в числе первых и выбрать квартиру, в которой захочется жить.
Справка
*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова,1, ул. Гвардейская,16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).
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