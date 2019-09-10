Квартиры, в которых хочется жить

Еще совсем недавно возможность жить в городской новостройке и дышать чистым воздухом казалась несбыточной мечтой. Но компания «Унистрой» творит чудеса. Сегодня жители Казани получили уникальную возможность наслаждаться комфортом квартиры и при этом жить в экологически чистом районе.

Речь идет о квартирах в ЖК «Беседа». Комплекс состоит из двух 10-этажных домов, каждый из которых включает два корпуса. На выбор покупателя предоставлены квартиры разной планировки и площади: от однокомнатных квартир площадью не менее 33,51 м2 до трехкомнатных в 96,6 м2.

Душевные квартиры

В ЖК «Беседа» каждый найдет квартиру, как говорится, «для души». Район с зелеными насаждениями в поселке Дербышки — отличный вариант жизни как для молодых семей с маленькими детьми, так и для пенсионеров. Свежий воздух, удивительные пейзажи, гармония и уют — все это будет окружать вас каждый день.

Счастье, это когда утром мы с удовольствием едем на работу, а вечером — спешим домой. Для активных и работающих людей поездки в центр не составят сложности. Рядом проходит многополосная автодорога, по которой вы за считанные минуты будете в самом сердце Казани. Для семей, у которых нет собственного транспорта, будет удобна транспортная развязка неподалеку от дома. От остановки регулярно курсируют маршруты во все направления.

Преимущества комплекса

Но удачное месторасположение — далеко не единственное достоинство новостроек комплекса. Застройщик предлагает лучшее для будущих новоселов:

Новейшие технологии строительства, отвечающие современным стандартам.

Монолитный ж/б каркас и заполнение стен кирпичом — залог комфорта в любое время года. Летом в таких квартирах дышится легко, а зимой стены согревают домашним теплом.

Уникальные форматы квартир с террасами и квартиры современной планировки с просторными кухнями.

Одноуровневая территория двора для свободного проезда колясок или маломобильных групп населения.

Огражденная территория, оснащенная камерами видеонаблюдения.

Обустроенные площадки для детей различных возрастов. Для самых маленьких жителей площадки покрыты прорезиненным покрытием во избежание травм.

Зоны отдыха для взрослых.

Парковки для жителей и гостей.

Развитая социальная инфраструктура.

И на этом комфорт не заканчивается! Подробную информацию о новом проекте вы можете получить в офисах продаж или на сайте https://unistroyrf.ru/.

Хотите жить в городе и при этом избежать городской суеты? Звоните прямо сейчас, менеджеры помогут подобрать оптимальную программу покупки квартиры с учетом ваших пожеланий и возможностей. Спешите быть в числе первых и выбрать квартиру, в которой захочется жить.



Партнерский материал