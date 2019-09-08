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Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба. Глава UFC сказал, что не знает, кто это такой

08:43, 08.09.2019
Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба. Глава UFC сказал, что не знает, кто это такой
Фото: Getty Images

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ).

О приезде Кадырова на послематчевой пресс-конференции спросили главу UFC Дэну Уайта, который не смог вспомнить, кто это такой.

«Я, честно говоря, не знаю, о ком вы говорите. Это кто-то из VIP-зоны? Без понятия, кто это. Ни разу его не видел», — сказал Уайт.

Напомним, вчера ночью состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом в третьем раунде.

После завершения боя Хабиб вновь выпрыгнул из октагона, как и в случае с поединком против Конора Макгрегора.

СпортОбщество
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