Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба. Глава UFC сказал, что не знает, кто это такой
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ).
О приезде Кадырова на послематчевой пресс-конференции спросили главу UFC Дэну Уайта, который не смог вспомнить, кто это такой.
«Я, честно говоря, не знаю, о ком вы говорите. Это кто-то из VIP-зоны? Без понятия, кто это. Ни разу его не видел», — сказал Уайт.
Напомним, вчера ночью состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом в третьем раунде.
После завершения боя Хабиб вновь выпрыгнул из октагона, как и в случае с поединком против Конора Макгрегора.СпортОбщество
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