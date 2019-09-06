Интернет-газета «Реальное время» вошла в тройку самых цитируемых изданий Татарстана
По итогам второго квартала 2019 года интернет-газета «Реальное время» вошла в тройку самых цитируемых изданий Татарстана по версии компании «Медиалогия». Индекс цитирования издания составил 137,73.
Первое и второе места списка заняли издания tatar-inform.ru и business-gazeta.ru соответственно.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.ТехнологииМедиа Татарстан
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