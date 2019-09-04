«Башкирская содовая компания» возьмет кредит на 3,5 млрд рублей
«Башкирская содовая компания» (БСК) намерена взять кредит в размере до 3,5 млрд рублей в «Юникредит Банке».
Согласно сообщению на портале раскрытия корпоративной информации, срок кредита составляет 60 месяцев (5 лет), а процентная ставка по нему не будет превышать 15% годовых. В залог по кредиту БСК предоставит некое оборудование. Цели, на которые БСК берет кредит, в сообщении не указаны.
Сделку по предоставлению кредита накануне одобрил совет директоров БСК.
Напомним, в августе БСК также открыла кредитную линию в Росбанке на сумму в 7,5 млрд рублей.
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