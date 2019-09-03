Робот «Федор» поработал на МКС с дрелью

Робот «Федор» (Skybot F-850) провел на Международной космической станции серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью.

Работу контролировал космонавт Алексей Овчинин, написал робот в Twitter, приложив видео. На нем робот робот держит дрель, потом ее забирает космонавт. Затем «Федор» появляется с полотенцем.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019

Напомним, 30 августа на МКС стартовала серия экспериментов с участием робота «Федор» на Международной космической станции. 31 августа «Федор» пожаловался, что космонавты хотели включить его с помощью молотка.

1 сентября робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний.