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Робот «Федор» поработал на МКС с дрелью

18:14, 03.09.2019
Робот «Федор» поработал на МКС с дрелью
Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Робот «Федор» (Skybot F-850) провел на Международной космической станции серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью.

Работу контролировал космонавт Алексей Овчинин, написал робот в Twitter, приложив видео. На нем робот робот держит дрель, потом ее забирает космонавт. Затем «Федор» появляется с полотенцем.

Напомним, 30 августа на МКС стартовала серия экспериментов с участием робота «Федор» на Международной космической станции. 31 августа «Федор» пожаловался, что космонавты хотели включить его с помощью молотка.

1 сентября робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний.

Технологии
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