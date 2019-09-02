«Зенит-Казань» выиграл предсезонный турнир в Минске

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал обладателем Мемориала Чайлытко, предсезонного турнира в Минске.

На турнире казанцы одержали три победы над «Газпром-Югрой» из Сургута (3:0), минским «Строителем» (3:2) и представителем высшей лиги А чемпионата России МГТУ (3:2).

«Зенит-Казань» стад победителем турнира в четвертый раз в истории.

Лучшим связующим и блокирующим турнира признаны игроки «Зенита» Лоран Алекно и Вадим Лихошерстов, самым ценным игроком казанцев выбран Валентин Кротков.

Следующим турниром, где примет участие «Зенит-Казань», станет Мемориал Платонова в Санкт-Петербурге, который пройдет с 4 по 8 сентября.