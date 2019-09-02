Линус Умарк рассматривает вариант ухода из «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, скорее всего, покинет уфимский клуб по окончании сезона-2019/20. Об этом сообщил сам форвард шведскому изданию HockeyNews.

«Я хочу выиграть Кубок Гагарина в свой последний сезон в КХЛ. «Салавату» предстоит долгий путь для победы в чемпионате, но мы чувствуем себя хорошо. Мне предстоит рассмотреть несколько вариантов продолжения карьеры, но пока я сосредоточен на текущем сезоне.



Я всегда думаю о «Лулео», но сейчас было бы невыгодно возвращаться в команду с экономической точки зрения, учитывая контракт с Уфой. Мысли о родном клубе всегда в голове, но не уверен, что вернусь. Это была бы интересная история, но существует много вариантов», — сказал Умарк.