Скончался основатель торговой империи Tetra Pak Ханс Раусинг

На 94-м году жизни скончался шведский предприниматель Ханс Раусинг — сын основателя компании Tetra Pak Рубена Раусинга.

Миллиардер умер в своем доме в Англии, пишет Reuters со ссылкой на заявление его семьи.



Рубен Раусинг-старший в 1929 году основал компанию по производству упаковки Åkerlund & Rausing. В 1951 году в качестве ее подразделения была создана компания Tetra Pak. Ханс Раусинг возглавил ее в 1954 году. На данный момент компания— это крупнейший в мире по объему продаж производитель упаковки для пищевых продуктов, работающий более чем в 170 странах.

По данным Forbes, состояние Ханса Раусинга и его семьи в 2019 году составляло $12 млрд.

