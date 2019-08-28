Известный тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Коми

В Федерации кикбоксинга республики Коми подтвердили смерть известного тренера по кикбоксингу из Сыктывкара Вадима Бачоя в результате ДТП.

«Федерация кикбоксинга Республики Коми выражает соболезнования родным и близким Бачоя Вадима Васильевича, старшего тренера федерации по кикбоксингу, трагически погибшего вчера в автокатастрофе. Уход талантливого педагога и тренера стал невосполнимой утратой для федерации, спортсменов и всей республики», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Инцидент произошел в Сысольском районе республики Коми. Машина под управлением тренера совершила выезд на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП Бачой скончался в карете скорой помощи.