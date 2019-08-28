Новости спорта

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Известный тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Коми

10:49, 28.08.2019
Известный тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Коми
Фото: komiinform.ru

В Федерации кикбоксинга республики Коми подтвердили смерть известного тренера по кикбоксингу из Сыктывкара Вадима Бачоя в результате ДТП.

«Федерация кикбоксинга Республики Коми выражает соболезнования родным и близким Бачоя Вадима Васильевича, старшего тренера федерации по кикбоксингу, трагически погибшего вчера в автокатастрофе. Уход талантливого педагога и тренера стал невосполнимой утратой для федерации, спортсменов и всей республики», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Инцидент произошел в Сысольском районе республики Коми. Машина под управлением тренера совершила выезд на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП Бачой скончался в карете скорой помощи.

СпортПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров