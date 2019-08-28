Матч «Рубин» — «Сочи» обслужит бригада Волошина, «Спартак» — «Зенит» доверили Мешкову
Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 8-го тура Российской премьер-лиги по футболу.
В матче «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Рубин» — «Сочи»
Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Уфа» — «Оренбург»
Судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Крылья Советов» — «Динамо»
Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
«Локомотив» — «Ростов»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Ахмат» — «Тамбов»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Урал» — «Краснодар»
Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Арсенал» — ЦСКА
Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» — «Зенит»
Судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
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