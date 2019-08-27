На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов

На американскую корпорацию Apple и южнокорейскую компанию Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов.



Исследование выявило, что излучение от iPhone 7 превышало как безопасные показатели, так и те показатели, о которых Apple сообщила регуляторам в ходе собственных испытаний.

Что касается Samsung, то эксперты при изучении Galaxy выяснили — если подносить его на расстояние 2 мм и ближе к телу человека, то излучение превышает норму в пять раз, передает Forbes.

Ранее в Сети опубликовали рейтинг опасных для здоровья телефонов, у которых зафиксировано самое большое электромагнитное излучение.

Наиболее вредным признан бюджетный смартфон Xiaomi Mi A1, выпущенный в 2017 году. Его уровень излучения составляет 1,75 ватт на кг. Далее следуют OnePlus 5T — 1,68 ватт на кг, на третьем месте — Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 ватт на кг.