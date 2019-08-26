В Москве прошел первый 5G-турнир по киберспорту в России

На минувшей неделе, 23 августа, прошел первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. На этом турнире продемонстрировано реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции «МегаФона» в Москва-Сити.

Для демонстрации возможностей сетей пятого поколения «МегаФон» объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Одна из сильнейших команд в России в дисциплине Dota 2 Winstrike Team в ходе турнира наглядно показала, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.