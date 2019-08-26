В Казани огласили обвинение по делу судьи Зиганшиной

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по первому в республике коррупционному делу в отношении служителя Фемиды в новейшей истории. В посредничестве взятке 450 тысяч рублей обвиняют четверых, включая мирового судью в отставке Эльмиру Зиганшину.

Чтобы огласить фабулу дела гособвинителю Сергею Якунину понадобилось не больше 7 минут. По версии обвинения, деньги передавались в интересах истца, который проиграл спор со страховой компанией в районном суде и получил через цепочку посредников предложение взять реванш в апелляционной инстанции. В сентябре 2017 года конечное звено этой цепочки задержали сотрудники ФСБ.

Подсудимых четверо — менеджер ООО «Ракурс» Артем Косарев, учредитель театральной компании «Бенефис» Роберт Хайрутдинов, завскладом ООО «Капитель» Эльдар Аюпов и мировой судья в отставке Эльмира Зиганшина, ранее отправлявшая правосудие в Кировском районе Казани.

Вину на предварительном следствии признавали лишь Аюпов и Хайрутдинов. На суде оба сказали, что их действия квалифицированы неверно — они виновны лишь в покушении на посредничество взятке. Зиганшина заявила: «Вину не признаю». Косарев воздержался от выражения позиции по обвинению.

Сегодня же Верховный суд РТ допросил свидетеля по делу — экс-адвоката Юлию Халикову. Через нее, по версии обвинения, посредники вышли на представителя истца.