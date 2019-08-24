В уфимской школе поставят 51 интерактивную доску за 16,3 млн. рублей

Управление капитального строительства Башкортостана планирует заплатить 16,3 млн. рублей за поставку интерактивного оборудования для средней школы на 1000 мест в Демском районе Уфы.

Заявки будут приниматься с 20 по 28 августа, аукцион состоится 30 августа. Оплатят поставку из бюджета Башкортостана и за счет средств субсидий из федерального бюджета.



Всего нужно будет поставить 51 интерактивную доску (с диагональю не меньше 220 см, функциями создания видеороликов уроков, создания надписей и комментариев поверх приложений), столько же проекторов не менее чем с тремя матрицами (базовое разрешение — не менее 1280 на 800 точек, контрастность — не менее 14000:1), планшетов диагональю не менее 15,6 дюймов, документ-камер с выходным разрешением не менее 2592 на 1944 точек, интерактивных систем голосования.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал об открытий 21 школы и 21 детского сада в этом году.