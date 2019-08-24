Google запретила сотрудникам упоминать политику в корпоративных чатах

Компания Google запретила своим сотрудникам обсуждать политику в рабочих чатах и на форумах. Рекомендации по общению внутри компании обновлены вчера.

«Наша главная задача — делать то, ради чего нас наняли. Дебаты на темы, не связанные с работой, к этому не относятся», — говорится на сайте Google.

Google задумалась о цензуре после того, как из-за протестов сотрудников ей пришлось свернуть некоторые проекты. Среди них поисковик для Китая Dragonfly и разработка искусственного интеллекта для Пентагона. Мотивом для изменения правил стало то, что мнения сотрудников по политическим вопросам могут отнести к позиции Google, а это чревато подрывом доверия к работе корпорации.

В случае появления недопустимых сообщений в ситуацию должны вмешаться менеджеры и модераторы внутренних чатов Google. Провинившихся могут лишить права на комментирование. В заявлении подчеркивается, что работники могут жаловаться на нарушения со стороны коллег.