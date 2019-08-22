Новое комфортабельное жилье в Татарстане. Оплата частями и без переплат
Хотите купить новую квартиру в Казани? Думаете, это нереально? Сегодня это можно сделать с помощью жилищного кооператива РТ «Жилищные Возможности», который, при партнерском взаимодействии с девелоперской компанией «Унистрой», позволяет всем желающим получить беспроцентную рассрочку без бюрократических проволочек и в максимально короткий срок.
Схема приобретения квартиры через ЖНК
Условия предоставления беспроцентной рассрочки в современных жилых комплексах с готовой городской инфраструктурой просты и прозрачны. Для этого потребуется:
- внести предоплату в размере от 50% от стоимости выбранной жилплощади — остальную часть средств застройщику за вас внесет кооператив и забронирует ее за вами;
- если дом уже сдан в эксплуатацию, то получив ключи, пайщик может оформлять прописку и вселяться, если же объект еще находится на стадии строительства, то такая возможность будет доступна в сроки, оговоренные в подписанном соглашении о бронировании;
- участник ЖНК в дальнейшем вносит ежемесячные платежи, выкупая жилплощадь, на которой уже живет, частями;
- полностью рассчитавшись с финансовой организацией, владелец квартиры получает ее уже в собственность, переоформив на себя в соответствии с законодательством РФ.
В дальнейшем собственник недвижимости может покинуть ЖНК или получить новую беспроцентную рассрочку. Любую необходимую информацию по своим счетам вы можете отслеживать в личном кабинете кооператива на сайте https://znkrf.ru/, а реквизиты для входа предоставит персональный менеджер ЖНК.
Преимущества участия в жилищном накопительном кооперативе:
- переплаты по процентной ставке отсутствуют, в отличие от ипотеки;
- единственное возрастное ограничение от 16 лет;
- не нужно предоставлять справки о доходах, оформлять залог другой недвижимости или искать поручителя;
- плохая кредитная история не станет камнем преткновения;
- для оплаты частями или внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал;
- если поменяются жизненные планы, то есть возможность переуступить квартиру другому пайщику.
Переуступка
Другими словами, это продажа уже оплаченной части жилплощади другому лицу с приобретением и обязанности дальнейшей выплаты оставшейся части. Покупатель должен либо быть пайщиком ЖНК «Жилищные Возможности», либо предварительно вступить в кооператив. Как только новый приобретатель проходит регистрацию, можно начинать процесс оформления переуступки, а прежний пайщик должен принести справку от Сервисной компании, обслуживающей жилой комплекс, об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам, если дом уже эксплуатируется.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по предоставлению беспроцентной рассрочки, можете задать их через форму обратной связи на сайте ЖНК или по телефону: 7 (843) 239-34-59.
Партнерский материал
Справка
*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https://наш.дом.рф и на сайте http://unistroyregion.ru/. Копию проектной декларации можно получить в офисе продаж по адресу: РФ, РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского д. 104.
** Предоставление рассрочки возможно при условии приобретения членства ЖНК «Жилищные Возможности». Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о Жилищном накопительном кооперативе «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется Уставом ЖНК «Жилищные Возможности», размещенным на официальном сайте znkrf.ru.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым