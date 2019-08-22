Новое комфортабельное жилье в Татарстане. Оплата частями и без переплат

Хотите купить новую квартиру в Казани? Думаете, это нереально? Сегодня это можно сделать с помощью жилищного кооператива РТ «Жилищные Возможности», который, при партнерском взаимодействии с девелоперской компанией «Унистрой», позволяет всем желающим получить беспроцентную рассрочку без бюрократических проволочек и в максимально короткий срок.

Схема приобретения квартиры через ЖНК

Условия предоставления беспроцентной рассрочки в современных жилых комплексах с готовой городской инфраструктурой просты и прозрачны. Для этого потребуется:

внести предоплату в размере от 50% от стоимости выбранной жилплощади — остальную часть средств застройщику за вас внесет кооператив и забронирует ее за вами;

если дом уже сдан в эксплуатацию, то получив ключи, пайщик может оформлять прописку и вселяться, если же объект еще находится на стадии строительства, то такая возможность будет доступна в сроки, оговоренные в подписанном соглашении о бронировании;

участник ЖНК в дальнейшем вносит ежемесячные платежи, выкупая жилплощадь, на которой уже живет, частями;

полностью рассчитавшись с финансовой организацией, владелец квартиры получает ее уже в собственность, переоформив на себя в соответствии с законодательством РФ.

В дальнейшем собственник недвижимости может покинуть ЖНК или получить новую беспроцентную рассрочку. Любую необходимую информацию по своим счетам вы можете отслеживать в личном кабинете кооператива на сайте https://znkrf.ru/, а реквизиты для входа предоставит персональный менеджер ЖНК.

Преимущества участия в жилищном накопительном кооперативе:

переплаты по процентной ставке отсутствуют, в отличие от ипотеки;

единственное возрастное ограничение от 16 лет;

не нужно предоставлять справки о доходах, оформлять залог другой недвижимости или искать поручителя;

плохая кредитная история не станет камнем преткновения;

для оплаты частями или внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал;

если поменяются жизненные планы, то есть возможность переуступить квартиру другому пайщику.

Переуступка

Другими словами, это продажа уже оплаченной части жилплощади другому лицу с приобретением и обязанности дальнейшей выплаты оставшейся части. Покупатель должен либо быть пайщиком ЖНК «Жилищные Возможности», либо предварительно вступить в кооператив. Как только новый приобретатель проходит регистрацию, можно начинать процесс оформления переуступки, а прежний пайщик должен принести справку от Сервисной компании, обслуживающей жилой комплекс, об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам, если дом уже эксплуатируется.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по предоставлению беспроцентной рассрочки, можете задать их через форму обратной связи на сайте ЖНК или по телефону: 7 (843) 239-34-59.



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