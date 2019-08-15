Власти Непала ужесточат правила для желающих подняться на Эверест

Власти Непала планируют ужесточить правила для желающих подняться на Эверест. Обязательным условием может стать наличие определенного опыта в альпинизме.

Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы один раз поднимались на высоту не ниже 6500 м. Более того, для получения разрешения на восхождение, альпинисты должны будут предоставить справки о хорошем здоровье и физподготовке. Также в планах запретить подъемы без квалифицированных непальских гидов, сообщает Reuters.

Специальная правительственная комиссия выступила с таким предложением после того, как в мае этого года 11 альпинистов погибли или без вести пропали при восхождении на гору Эврест. Это было самое большое количество смертей во время подъема за четыре года.

Ранее сообщалось, что в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии около 70 человек ищут шестилетнего мальчика из Башкирии.

