Из-за тумана летевшие в Уфу самолеты перенаправили в Нижнекамск и Казань

Сегодня утром аэропорт Уфы не смог принять четыре рейса из-за тумана. Самолеты были перенаправлены в Казань, Нижнекамск и Челябинск.

Диспетчеры развернули рейсы авиакомпаний «Ред вингз» (Даламан — Уфа), «СмартАвиа» (Санкт-Петербург — Уфа), «Победа» (Москва — Уфа), «Ютэйр» (Нижневартовск — Уфа).

«Метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы в Челябинск, Нижнекамск и Казань», — передает РБК слова пресс-секретаря аэропорта Уфы Татьяны Ризван.

Из-за позднего прибытия самолетов в Уфе задержано три рейса: в Москву, Санкт-Петербург и Даламан. Все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме.

Аэропорт столицы Башкирии работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.