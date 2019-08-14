У жителей ЖК «Победа» затапливает подземную парковку и балконы — видео

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Жители ЖК «Победа» жалуются на затапливание подземной парковки и балконов. За две недели, пока шли дожди они направили более 20 актов застройщику в рамках гарантийных обязательств и также заявления в прокуратуру, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.



Машины жильцов затапливаются не только в дожди. Оставить автомобиль на подземной парковке невозможно даже зимой. Вода собирается и на балконах, ее уровень может достигать нескольких сантиметров.

По словам застройщика, вода попадает в деформационные швы. Начинают выявляться недостатки, которые невозможно выявить в стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что дольщики жилых комплексов «Победа» и «Острова» жалуются на возросшую площадь квартир после сдачи домов — подают судебные иски и обращаются в УФАС.

