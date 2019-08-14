Башкирские депутаты предложили запретить «потребительский экстремизм» в строительстве

Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан предложило пресекать «потребительский экстремизм» в сфере жилищного строительства, чтобы обеспечить баланс интересов на рынке отрасли. Законопроект уже подготовлен и внесен в Совет законодателей Российской Федерации.

Документом предлагается установить обязательный досудебный порядок урегулирования споров по требованиям потребителя в отношении качества объекта строительства. Если застройщик не обеспечивает надлежащего качества, то потребитель вправе предъявить ему в письменном виде требования с указанием выявленных дефектов, что позволит застройщику оперативно устранить недоработки и избежать судебных издержек, сообщает пресс-служба Курултая.

К «потребительскому экстремизму» относится злоупотребление правом со стороны потребителя, причем активную роль в этом процессе играют юридические компании, заинтересованные именно в судебном разрешении споров, во взыскании денежной компенсации.

