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Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей

02:34, 14.08.2019
Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей
Фото: pixabay.com

Компания Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку и расшифоровку голосовых сообщений пользователей приложений американцев.

Прослушка осуществлялась без предупреждения, передает Bloomberg.

В компании подтвердили факт прослушки, но отметили, что пользователи, записывающие такие сообщения, дали согласие на это.

Ранее Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд из-за передачи корпорацией личных данных пользователей другой компании для использования в маркетинговых целях.

Технологии
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