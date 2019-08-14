Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку и расшифоровку голосовых сообщений пользователей приложений американцев.

Прослушка осуществлялась без предупреждения, передает Bloomberg.

В компании подтвердили факт прослушки, но отметили, что пользователи, записывающие такие сообщения, дали согласие на это.

Ранее Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд из-за передачи корпорацией личных данных пользователей другой компании для использования в маркетинговых целях.