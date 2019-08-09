Россия будет поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия смягчила требования к импортируемой пшенице, что дает возможность российским аграриям начать поставки пшеницы в королевство.

Изначально пшеница из России не отвечала запросам Саудовской Аравии в отношении нулевой степени ущерба от вредных организмов. Сейчас этот порог составляет 0,5%, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России грозят фермерам США разорением. На мировом рынке российское зерно дешевеет, что связано с снижением курса рубля по отношению к доллару.