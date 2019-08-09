Дочь экс-президента Киргизии в видеообращении назвала арест отца беспределом

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Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева записала видеообращение, в котором прокомментировала события, связанные с задержанием и арестом ее отца. Девушка назвала происходящие в стране события беспределом.

По ее словам, сейчас в стране нарушаются правовые нормы, отключаются оппозиционные телеканалы, рассылается ложная информация по СМИ, передает РЕН ТВ со ссылкой на видео «Известий».

Алия Шагиева заявила, что ее отца пытались задержать якобы для получения свидетельских показаний по выводу из Киргизии криминального авторитета Батукаева.

«На самом деле отца просто хотели арестовать из-за его оппозиционной деятельности. Точно так же, как и его многих сторонников. Например, Кубана Кулпатова и Сапара Исакова, которых привели для получения свидетельских показаний и просто арестовали без каких-либо разбирательств», — пояснила девушка.

Сегодня интернет-газета опубликовала материал, в котором политологи назвали действия экс-президента Киргизии главной ошибкой в его карьере, последствия могут привести к третьей революции.

