«Атамбаев сделал неправильный ход, используя сторонников как пушечное мясо»

Политологи назвали действия экс-президента Киргизии главной ошибкой в его карьере, последствия могут привести к третьей революции

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Из Киргизии продолжают приходить тревожные известия, связанные с операцией по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, оказавшего яростное сопротивление. В результате столкновений и стрельбы пострадали 80 человек, один боец спецназа скончался. В итоге бывший киргизский правитель сдался властям. Преследуют Атамбаева в рамках уголовного дела по обвинению в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной продаже земель и раздаче оружия, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. В июле экс-президента лишили неприкосновенности, тогда и возбудили дело. Известный политик, экс-пресс-секретарь правительства Казахстана и колумнист «Реального времени», специализирующийся на освещении политических событий в Средней Азии, Амиржан Косанов в интервью нашему изданию дал оценку действиям киргизских властей и Алмазбека Атамбаева.

«У каждого политика есть выбор: стоит ли его политическая борьба жертв простых людей»

— Амиржан Сагидрахманович, какую оценку вы можете дать последним событиям в Киргизии: штурм резиденции Атамбаева, столкновения с пострадавшими, действия властей?

— Мне кажется, что у каждого политика, будь он действующий или «экс», всегда есть выбор: стоит ли его политическая борьба, его цели и задачи жертв простых людей. Я думаю, что это такой Рубикон, который отделяет любого политика на любом пространстве, будь это постсоветское пространство или любое другое государство. Поэтому, я думаю, что у Атамбаева был выбор. К сожалению, он сам признался: я читал в СМИ, он стрелял боевым оружием, остальные, те, кто его защищал, были без боевого оружия.

Я думаю, что, конечно, всю подоплеку обвинений в его адрес мы со стороны сейчас не можем объективно оценить — есть ли в них и политическая составляющая, есть ли его преследование как политического оппонента. Но было бы правильно, если бы он, как политик, со своим адвокатом в рамках правового поля, существующего в государстве Кыргызстан, занялся бы решением этих проблем, доказывая свою правоту в суде, тем более он был президентом этой страны, тем более Кыргызстан прошел через демократический катарсис и там есть демократические принципы, в том числе и в защите своих прав как обвиняемого. Я думаю, что он сделал абсолютно неправильный ход, используя сторонников как пушечное мясо, как щит лично для своей персоны. Я думаю, что это было его самой главной ошибкой в политической карьере.

Фото vb.kg

Атамбаев сам провоцирует эскалацию напряженности, это может закончиться третьей революцией в соседнем государстве

Можно понять и действующую власть: если есть претензии и вопросы к Атамбаеву как к руководителю государства, который, возможно, допустил нарушения в законе, связанные с коррупцией и другими обвинениями, и если власть стоит на страже закона, конечно, она должна идти до конца. Мне нравится подход нынешней власти, когда они говорят о том, что они не будут использовать боевое оружие в ходе спецоперации. Не ведя диалог с действующей властью, Атамбаев сам провоцирует эскалацию напряженности, это может закончиться третьей революцией в соседнем государстве. А это опасно не только для Кыргызстана, потому что будет дискредитирована сама идея демократической сменяемости власти, которая худо-бедно в этой стране осуществляется.

— Должна ли Россия вмешиваться в события в Киргизии? Как вообще реагировать на происходящее?

— Я думаю, что любая страна, будь это Россия, Казахстан, Узбекистан, соседние государства или великие державы, имеющие геополитические интересы в нашем регионе, должны от воздействия воздержаться, но настаивать на том, чтобы все было решено мирным, цивилизованным, конституционным путем в рамках существующего в Кыргызстане законодательства. Вмешательство явное, публичное или тайное абсолютно неприемлемо и может привести к другим, более серьезным последствиям в политической истории.

«Кыргызстан, пройдя через две революции, дорого заплатил за сменяемость власти»

— Почему Владимир Путин встретился с Атамбаевым и как к этому отнеслись в Киргизии?

— Я сам смотрел видео с этой встречи. Я думаю, Путин высказался вполне определенно: он сказал, что надо сплотиться вокруг действующего президента, надо ладить с действующей властью. Он же не встал на сторону Атамбаева, потому что президенты приходят и уходят, а действующий президент, легитимный президент — это тот субъект, с которым должны иметь отношения все его партнеры.

Фото kremlin.ru

Я думаю, Путин высказался вполне определенно: он сказал, что надо сплотиться вокруг действующего президента, надо ладить с действующей властью

Честно говоря, в нашем регионе, центральноазиатском, такие поездки в Москву, когда политики начинают искать поддержку — моральную и политическую, не приветствуются обществом. Если ты политик, ты должен в первую очередь находить поддержку среди собственного народа и действовать в рамках существующего законодательства. Вмешательство со стороны, будь оно на постсоветском пространстве или любой другой части земного шара, не приветствуется, это показывает слабость. Любая страна должна сама решать, сама проходить через этапы становления как политической власти, так и оппозиции, коей себя представляет Атамбаев, становления независимой правоохранительной системы и независимых судов.

— Столь жесткие меры по отношению к Атамбаеву говорят о слабости позиции Сооронбая Жээнбекова? Видит ли он в нем серьезную угрозу?

— Я не думаю. Есть, конечно, в Кыргызстане извечная проблема севера и юга, о которой все мы знаем. Но я думаю, что Кыргызстан, пройдя через две революции, очень дорого заплатил за то, чтобы заслужить демократические устои и цивилизованную сменяемость власти.

Я наблюдал за процессом, когда Атамбаева приглашали. Я думаю, что у власти был достаточно широкий маневр — они его приглашали несколько раз, но он не ходил. Если он, как президент, как политик и как гражданин, за соблюдение закона, то и должен был выполнять законные требования правоохранительных органов и, как я сказал, на суде, в ходе следствия доказывать свою невиновность. Тем более что у него есть и информационные ресурсы, и сторонники, которые могли бы любые его доводы и аргументы сделать публичными. Я думаю, что у него механизмы мирного выхода из этой ситуации были.

Фото president.kg

Я не думаю, что Жээнбеков здесь для имиджа своего что-то потерял. Я не думаю, что он показал свою слабость. Наоборот

«Пока промахов Жээнбекова я не вижу, потому что он действует в рамках закона»

— Неудачная операция нанесла урон имиджу действующей власти, не возрастет ли поддержка Атамбаева? Он ведь выступает с позиции жертвы обстоятельств, а у нас любят сочувствовать...

— Честно говоря, я такого урона для Жээнбекова не вижу. Даже то, что спецназ понес потери и фактически сдался наэлектризованным сторонникам Атамбаева, показывает все-таки, что не было такого, как выразился председатель ГКНБ (государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, — прим. ред.), что он жалеет, что не дал команду на стрельбу на поражение. Пока промахов Жээнбекова я не вижу, потому что он действует в рамках закона, он понимает, что любое его неправовое действие, любая его акция, которая не будет соответствовать правовым нормам, она вызовет ответную протестную реакцию со стороны плюралистического кыргызского общества, поэтому я [промахов] со стороны Жээнбекова не вижу.

Даже в этой ситуации, вот эта мягкость действий спецназа больше приветствуется обществом, чем критикуется. Поэтому я не думаю, что Жээнбеков здесь для имиджа своего что-то потерял. Я не думаю, что он показал свою слабость. Наоборот. Извините, это в Казахстане стреляли в Жанаозене в безоружных нефтяников в 2011 году — это и есть настоящие репрессии против собственного народа.

Я знаю, что сейчас ситуация становится все более напряженной, идет эскалация со стороны Атамбаева, потому что если вначале речь шла просто об уголовных делах в его адрес, теперь его сторонники поднимают чисто политические вопросы: отставка президента, правительства и так далее. Мне кажется, что это такое желание отвести внимание общественности, в том числе и международной, от истинной подоплеки того, что творится. Еще раз повторяю — у Атамбаева есть возможности, в том числе и медийные ресурсы, и правовые ресурсы чтобы, если есть какие-то к нему вопросы, на них ответить. И не нужно доводить все до такого конфликта на внутринациональном уровне, когда из-за нескольких обвинений в адрес одного ушедшего в отставку президента нация задействована как с этой, так и с другой стороны.