Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Компания Huawei после введенных ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference — 2019.

Новинка придет на замену системе Android, которая используется сейчас. Новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома, передает ТАСС.

Напомним, после внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.



Ранее компания Huawei сообщила о рекордной выручке в России. В 2018 году компания заработала 132,3 млрд рублей.

