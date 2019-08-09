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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

13:26, 09.08.2019
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Фото: wikipedia.org / Another Believer

Компания Huawei после введенных ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference — 2019.

Новинка придет на замену системе Android, которая используется сейчас. Новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома, передает ТАСС.

Напомним, после внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Ранее компания Huawei сообщила о рекордной выручке в России. В 2018 году компания заработала 132,3 млрд рублей.

Технологии
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