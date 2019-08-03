Huawei сообщила о рекордной выручке в России

«Техкомпании Хуавэй», российская «дочка» китайского IT-гиганта Huawei, отчиталась о выручке за 2018 год. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году компания заработала в России рекордные 132,3 млрд рублей.

При этом чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в российском подразделении компании, основная часть выручки пришлась на продажу смартфонов. Согласно отчету IDC, за год доля компании в количестве проданных смартфонов в России увеличилась с 11 до 20%.

Напомним, в конце июля в Минсвязи РФ назвали сроки появления российской операционной системы «Аврора» в смартфонах Huawei.

