Сотовые операторы будут помогать искать пропавших людей с помощью искусственного интеллекта

Сотовые операторы будут помогать поискам пропавших людей с помощью инструментов анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data и других.

Так, например,«Вымпелком» и отряд «Лиза Алерт» тестируют анализ фотографий, сделанных с дронов. Нейросеть может генерировать для проверки примерно 2,5 тыс. кадров в день, ранее для этого требовалась работа 30 человек в течение 5 — 7 часов.

Алгоритм может работать в любое время года и распознавать человека даже в камуфляжной одежде. Также поиск людей с помощью искусственного интеллекта актуален для малолюдных территорий, сообщают «Известия».

Другое поисковое решение предлагает «МегаФон».Совместно с «Лиза Алерт» компания запускает социальный поисковый сервис на основе Big Data. Он работает следующим образом: оператор получает примерные координаты места, где последний раз видели пропавшего человека, и рассылает находившимся рядом абонентам сообщения с его описанием. Такую рассылку могут получать только пользователи телефонной связи, давшие согласие на получение информации.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запускают спецпроект по поиску домашних питомцев. С помощью бесплатного сервиса люди, потерявшие кошку или собаку, а также те, кто нашел животное, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости.