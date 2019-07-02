В Татарстане запустят спецпроект по поиску домашних животных

В Татарстане запускают специальный проект по поиску домашних животных. С помощью бесплатного сервиса владельцы, потерявшие кошку или собаку, а также те, кто их нашел, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца хозяевам. Проект будут продвигать «Яндекс» и Purina, за последний год поисковику задали больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках.

— Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное, — сообщили в пресс-службе поисковой системы.

После модерации объявление будет показываться на сайтах поисковика и компании по производству корма для животных тем пользователям, которые оказались в указанном месте, поясняют авторы инициативы. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

В пилотном режиме спецпроект был запущен в Екатеринбурге в апреле и, по словам организаторов, уже доказал эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам. На сегодняшний день проект также доступен для жителей 40 регионов по всей России.