В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии 15 человек попали в больницы

На 20.25 по мск количество пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева составляет 15 человек. Все они госпитализированы.

Трое пострадавших находятся в Чуйской областной объединенной больнице, трое — в Национальном госпитале, девять — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. По данным Минздрава Киргизии, несколько человек получили огнестрельные ранения, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать. Силовиков никого не подпускает к дому, где находится бывший президент Киргизии. Его сторонники возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции. Также собравшиеся жгут покрышки.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности. Его обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.