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Владимир Федотов: «Оренбургу» нужно укрепляться, мы испытываем кадровый голод»

08:15, 06.08.2019
Владимир Федотов: «Оренбургу» нужно укрепляться, мы испытываем кадровый голод»
Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Непросто играть в Грозном. Хорошая, организованная команда — это раз. Бойцовская команда, которая и метра не уступает без борьбы. Но тем не менее, я считаю, что мы справились с тем, что видели.

Практически ничего не дали создать. Но сложно рассчитывать на какой-то результат, пропуская такие нелепые, смешные голы. Но это наше. Если соперник их забил, значит, заслужил, заставил нас ошибиться. Поэтому соперника с победой, нам есть над чем работать.

Нам нужны футболисты, неоднократно уже об этом говорили. У нас немножко кадровый голод, в этом плане нужно укрепляться, что мы и будем делать», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

СпортФутбол
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