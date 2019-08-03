Noize MC записал трек про «космонавтов» и протесты в Москве

Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал в Instagram трек, посвященный «космонавтам в камуфляжных скафандрах», которые дубинкой «бьют гуманоидов». Текст отсылает к сотрудникам полиции, которые работают на митингах и которых называют «космонавтами» из-за характерного вида шлемов.

«Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно.

Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник,

Но это ….[обман] — и только.

Леха подрос. У Лехи — щетина и бас. Леха плечист. Леха рукаст. У Лехи — приказ,

Что на собачий язык переводится: «Фас», — поется в треке.

Привести трек полностью не представляется возможным из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Noize MC выложил трек в день несанкционированной протестной акции в Москве, на которой, только по официальным данным, задержали более 600 человек. Протесты связаны с отказом допустить ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

