Noize MC записал трек про «космонавтов» и протесты в Москве
Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал в Instagram трек, посвященный «космонавтам в камуфляжных скафандрах», которые дубинкой «бьют гуманоидов». Текст отсылает к сотрудникам полиции, которые работают на митингах и которых называют «космонавтами» из-за характерного вида шлемов.
«Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно.
Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник,
Но это ….[обман] — и только.
Леха подрос. У Лехи — щетина и бас. Леха плечист. Леха рукаст. У Лехи — приказ,
Что на собачий язык переводится: «Фас», — поется в треке.
Привести трек полностью не представляется возможным из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.
Noize MC выложил трек в день несанкционированной протестной акции в Москве, на которой, только по официальным данным, задержали более 600 человек. Протесты связаны с отказом допустить ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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