На стройке элитного ЖК в Кировском районе нашли нарушения

В Казани на стройке ЖК Richmond в Кировском районе, в ходе проверки на соблюдение требовании охраны труда, нашли нарушения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверяющими были выделены следующие недочеты: «В частности, некорректное применение несертифицированных переходных трапов на высоте, нарушения при изготовлении настилов на лесах и подмостьях, отсутствие ограждения шахты лифта. Кроме того, при работе на высоте строители не применяют страховочные системы. Эксперты обратили внимание строителей на важность этих вопросов, приведя статистические данные, согласно которым ежегодно 4-5 человек погибает на стройках в результате падения с высоты».

Также эксперты обратили внимание на использование строительного подъемника не предусмотренными правилами работ, проведение монтажа с нарушениями, не работающий пуск и не выполненные осмотры.

Директора генерального подрядчика также предупредили, что, если нарушения не будут устранены, материалы будут направлены в Казанскую прокуратуру.

Застройщиком жилого комплекса является ООО «СК Волжская гавань», которое входит в группу компаний ООО «СМУ-88». Сейчас на территории комплекса строятся семь многоквартирных домов. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Восток-С», в строительстве задействованы субподрядные организации. Завершить строительство ЖК планируется в 2021 году.

Ранее сообщалось,«разморозить» стройку второго дома ЖК «МЧС» на Губкина обещают в середине августа.