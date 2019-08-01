Уфимский «Толпар» и нижнекамский «Реактор» устроили три массовые драки и набрали 292 минуты штрафа (видео)

Фото: YouTube

В матче предсезонного турнира Кубка «Салавата Юлаева» хоккеисты башкирской и татарстанской команд МХЛ «Толпар» и «Реактор» в общей сложности заработали 292 минуты штрафа.

Уже в первом периоде произошли две массовые драки, а во втором — еще одна.

В итоге судьи выписали 112 минут штрафа игрокам — хозяевам площадки, 180 — игрокам нижнекамского «Реактора».

Таким образом, команды обошли показатель самого грубого матча в истории Кубка Гагарина, который в 2018 году провели челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик». На двоих они набрали 249 штрафных минут.

Победу в матче одержал «Толпар» — 4:2.