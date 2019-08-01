СМИ: в России начали работу над полисами для беспилотных машин

Российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей.

Массовый продукт для беспилотных авто стоит ждать не раньше 2030 года, отмечают эксперты и участники рынка. Цена полиса на первом этапе будет выше стоимости традиционных ОСАГО и каско, но постепенно может снизиться, пишут «Известия».

В Минфине России не сомневаются, что предложения появятся в ближайшие годы, однако для введения обязательного страхования потребуются изменения в законодательстве.

«Реальное время» ранее сообщило о том, что в России ведется разработка беспилотной «Газели». Автомобили проходят испытания на специально подготовленном полигоне на территории Горьковского автозавода.

