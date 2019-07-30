В Казани кассир банка «Открытие» призналась в хищении 220 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани стартует суд по делу бывшего главного кассира офиса ПАО Банк «ФК Открытие».



На следствии 46-летняя Наталья Степанова полностью признала в вину в хищении у банка средств в отечественной и иностранной валюте на общую сумму 220,220 млн рублей. По данным «Реального времени», ей заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

По версии обвинения, в 2018 году Степанова неоднократно предоставляла доступ в хранилище банка управляющему офиса Олегу Поляху и выдавала ему деньги мимо кассы, а позже, чтобы прикрыть недостачу, проводила валютообменные операции — принимая от знакомых шефа пачки-муляжи с липовыми долларами и евро в обмен на настоящие рубли, либо липовые рубли в обмен на подлинные валютные банкноты.

Недостача вскрылась в ходе ревизии в сентябре 2018 года. Полях подался в бега и был объявлен в розыск. Дело его сообщницы сегодня начнет рассматривать Вахитовский суд Казани.

По версии обвиненной в растрате Степановой, материального интереса в хищении у нее не было — все деньги забирал Полях.