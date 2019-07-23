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Самая длинная пробка в Казани продержалась 1,5 часа

19:57, 23.07.2019

Загруженность дорог Казани сегодня вечером составила 6 баллов. Самой длинной оказалась пробка на Мамадышском тракте, которая продержалась 1 час и 30 минут.

На пике затор растянулся на 2,1 км, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В 18.30 стоял участок от проспекта Победы до улицы Натана Рахлина.

В числе самых длинных за сегодня также пробки на улице Тэцевской (1,9 км), проспекте Победы (1,7 км), улицах Татарстан и Пушкина (1,7 км) и Лево-Булачной (1,6 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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