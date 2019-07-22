В Казани попал на видео водитель «Яндекс.Такси» снявший колпаки с колес «Яндекс.Драйва»

Фото: скриншот видео

Пользователи соцсетей сняли на видео водителя «Яндекс.Такси», снимающего колпаки с дисков каршерингового автомобиля «Яндекс.Драйв».

Ролик опубликовал телеграм-канал «В Казани интересно».

На видео запечатлен таксист, вышедший из своего авто, припаркованного рядом с машиной каршеринового сервиса «Яндекса». Мужчина не торопясь прошелся вдоль автомобиля и сорвал с дисков декоративные колпаки. Затем он сложил их в багажник и скрылся.