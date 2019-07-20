Самолет SSJ-100 сел во Владивостоке c треснувшим лобовым стеклом

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» сел в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. В результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. При этом воздушное судно смогло благополучно завершить рейс. Ближайшим рейсом будет доставлено запасное стекло.

Всего на борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, и семь членов экипажа, передает «РИА Новости».



Ранее «Реальное время» писало, что в летевший из Москвы в Мордовию самолет SSJ-100 попала молния. После этого самолет благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

