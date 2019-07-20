Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак» — видео

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Количество просмотров ролика уже превысило 2 млн. Видео идет почти 2 минуты. За это время показаны ключевые персонажи сериала, включая Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан). Точная дата премьеры пока не известна, но предполагается, что сериал выйдет ближе к концу года.

Напомним, ранее разработчики «Ведьмака» из студии CD Projekt Red опубликовали ролик, в котором показаны 48 минут игрового процесса новой игры Cyberpunk 2077.

