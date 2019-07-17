Пользователь нашел закрытое сообщество сервиса для знакомств с сотрудниками «ВКонтакте»

Бывший журналист «Известий» Владимир Зыков нашел в соцсети «ВКонтакте» закрытую группу для знакомств «Lovina — знакомства». Пока сообщество закрыто, а состоят в нем только сотрудники соцсети.

Предположительно, соцсеть готовит новый сервис знакомств и тестирует его среди сотрудников, написал журналист в Facebook.

Этот вариант косвенно подтвердил директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов. Он ответил на пост Зыкова. Что приложение можно протестировать, войдя в коллектив соцсети.

На обложке сообщения изображен возможный интерфейс сервиса с чатами и видеозвонками. Профили, предположительно, можно будет свайпать вправо и влево.

В мае 2018 года независимые разработчики совместно со «ВКонтакте» запустили внутри соцсети приложение «Знакомства». В отличие от Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на знакомства внутри сообществ, а не по геолокации: администраторы сообщества должны установить приложение к себе, и тогда их подписчики смогут знакомиться между собой.