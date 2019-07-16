Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит организовать места для курения в российских аэропортах.

За принятие документа проголосовали 327 парламентариев.

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе», — передает «РИА Новости» слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Напомним, что антитабачный закон, запретивший курение в общественных местах, был принят в 2014 году. Уже в 2015-м появились инициативы о возвращении курилок в аэропорты и поезда дальнего следования.