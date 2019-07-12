Сергей Корниленко стал играющим тренером «Крыльев Советов»

Бывший капитан «Крыльев Советов» и экс-игрок казанского «Рубина» Сергей Корниленко вошел в тренерский штаб самарского клуба. Об этом сообщил главный тренер команды Миодраг Божович.

— Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей — очень опытный футболист и важная фигура для «Крыльев». Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды.



Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном — Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне, — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

36-летний Корниленко в России поиграл за «Томь», питерский «Зенит», «Рубин». С 2011 года игрок выступал за «Крылья Советов». Провел в самарском клубе 205 игр, забил 56 мячей.

В воскресенье, 14 июля, «Крылья Советов» сыграют дома с московским ЦСКА в первом туре чемпионата России. Сергей Корниленко сделает первый символический удар по мячу перед началом встречи и даст старт новому футбольному сезону в Самаре.