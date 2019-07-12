ЦИК назвал число обращений, поступивших из Татарстана

В Центральную избирательную комиссию поступило четыре обращения по поводу предстоящих выборов в Государственный совет, которые пройдут 8 сентября.

Всего поступило 347 обращений из регионов, пишет ТАСС.

«Оренбургская область — четыре, Ленинградская область — 13, Москва — 35 и 192 — Санкт-Петербург», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, добавив, что из остальных регионов пришло по три обращения и меньше.

Ранее эксперты Фонда развития гражданского общества на представлении доклада «Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов 2019 г.» рассказали о предвыборных раскладах в Башкирии и Татарстане.

Напомним, что 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РТ, а также выборы главы Башкирии.