Эксперт: Татарстан относится к регионам с высоким уровнем политической устойчивости

Эксперты Фонда развития гражданского общества на представлении доклада «Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов 2019 г.» рассказали о предвыборных раскладах в Башкирии и Татарстане.

Так, выборы главы Башкирии, по их мнению, вполне прогнозируемы, так как там не проявились кандидаты-оппозиционеры, чье участие или неучастие может социологически значимо отразиться на результатах врио главы субъекта.

«Например, Радию Хабирову от предшественников досталось хорошее электоральное наследство. Скорее всего, у него проблем не возникнет. Тем более что Хабиров имеет репутацию опытного администратора и политика, глубоко укорененного в Башкортостане, сохранявшего значительное влияние там, пока работал в Москве и Красногорске», — сообщили «Реальному времени» в ФоРГО.

Что касается Татарстана, то руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов заметил, что республика относится к регионам с высоким уровнем политической устойчивости.

Напомним, что 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РТ, а также выборы главы Башкирии.