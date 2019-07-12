В Минздраве Татарстана предупредили об опасности ранних арбузов

Арбузы, выращиваемые с применением ускорителей роста, могут стать причиной инфекционной и нитратной интоксикации. Об этом заявили в Минздраве Татарстана.

Специалисты предупреждают жителей региона об опасности употребления в пищу ранних арбузов. Так, для быстрого созревания арбузов активно используются азотные удобрения. Нитраты накапливаются в мякоти, при попадании в организм человека преобразуются в нитриты, вызывающие тканевую гипоксию.

Первые признаки отравления появляются в течение пяти часов после поедания арбуза. Среди основных — тошнота, желудочные спазмы, рвота, боли в желудке, диарея и другое.

В ведомстве рекомендуют при отравлении немедленно промыть желудок. Для этого надо выпить большое количество жидкости, лучше всего — слабый раствор соли.

Минздрав РТ советует не совершать покупки на стихийных рынках, а только в местах, отведенных для продажи бахчевых культур. Арбузы должны быть ограждены и защищены от солнца и дождя.

Напомним, ранее ученый КФУ рассказал об опасности нитратов.