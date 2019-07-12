Следком завел дело на приказавшего бороться с потопом возле его дома чиновника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Он подозревается в превышении полномочий из-за приказа ликвидировать последствия наводнения возле его дома.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» Сергея Худоногова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ранее стало известно, что чиновник поручил коммунальным службам и спасателям заняться устранением последствий потопа на улице, где расположен его коттедж. Проверкой занялись контролирующие органы.

Напомним, что по последним данным в результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек.