Большинство россиян не верят в возможность межнациональных конфликтов

Жители России не верят в возможность крупных конфликтов на национальной почве в стране. Такой точки зрения придерживаются 64% опрошенных.

По данным "Левада-центра", 83% респондентов убеждены в невозможности подобных столкновений там, где они живут. Из них почти половина (43%) абсолютно исключают межнациональные конфликты.

В то же время более 30% россиян допускают вероятность столкновений на национальной почве. Столкновения такого рода в местах их проживания допускают 15% опрошенных.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Напомним, что в Пензенской области произошел крупный конфликт между коренными жителями села Чемодановка и цыганами. В ответ на обвинения в попытке изнасилования подростка представители цыганской диаспоры устроили массовую драку. Однако в итоге им пришлось покинуть село из-за возмущений местных жителей.